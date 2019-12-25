Tokat Belediye Başkanı Eroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tokat Belediye Başkanı Eroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

25.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu AA'nın

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eroğlu, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde 'nın "Yaz kış bir arada", kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.


Eroğlu, AA'nın milli bir ajans olduğunu, son yıllarda önemli atılımlar yaptığını belirterek, oylamaya katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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