Tokat Belediye Başkanı Eroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eroğlu, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.



Eroğlu, AA'nın milli bir ajans olduğunu, son yıllarda önemli atılımlar yaptığını belirterek, oylamaya katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA