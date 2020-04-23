TOKAT Başkan Eroğlu, mahallede çocukların bayramını kutladı
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23 Nisan, Güncel, Haber

TOKAT Başkan Eroğlu, mahallede çocukların bayramını kutladı

Başkan Eroğlu, mahallede çocukların bayramını kutladıTOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, evden çıkamayan çocukları mahallelerinde ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:00
TOKAT Başkan Eroğlu, mahallede çocukların bayramını kutladı

Başkan Eroğlu, mahallede çocukların bayramını kutladı

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, evden çıkamayan çocukları mahallelerinde ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kentte 600 Evler Mahallesi sakinleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkon ve pencerelerini bayrak ve balonlar ile süsledi. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirilen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için mahalleye gitti. Belediyeye ait sahne otobüsü ve belediye bando ekibi de mahalleye gelerek çocuklar için marşlar çaldı. Çocukları selamlayan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, balkon ve pencereden bakan çocukların bayramını kutladı.

Başkan Eroğlu, "Her yıl 23 Nisan coşkuyla, heyecanla ve canlı bir şekilde kutlanırdı. Çocukluğumuzdan bu yana hepimiz hatırlıyoruz. Bandolar, yürüyüşler eşliğinde hep beraber kutlardık. Bu yıl koronavirüs münasebeti ve musibeti nedeniyle haliyle çocuklarımız evden çıkamıyorlar. Yine bir çok sosyal etkinlik durduruldu. Bizde istedik ki 23 Nisan'da çocuklarımız uzun süredir de evdeler sıkıldılar, bunaldılar, onlara biz gidelim. Onlar evlerinde kalsın biz onların bayramını bizzat giderek kutlayalım, onları bir coşkuya heyecana teşvik edelim diye geldik. Şimdi de 600 Evler mahallemizdeyiz. Mahallemizdeki bir noktada hem ailelerimizi hem de çocuklarımızı balkonlara çağırdık. Belediye bandomuz eşliğinde marşlar çaldık. Bayraklarımızı salladık. Hep birlikte yeniden o millet olma şuuru ile beraberce 23 Nisan'ımzı belki biraz daha buruk da olsa kutladık" dedi.

TOKAT Başkan Eroğlu, mahallede çocukların bayramını kutladı

Kaynak: DHA

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