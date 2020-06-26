TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandıULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

26.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:28

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak ve daire amirleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.

Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "26 Haziran 1919 tarihi Tokat halkı için son derece gurur verici ve tarihi bir gündür. Bundan tam 101 yıl önce devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tokat'a teşrif etti. Tüm Tokatlı hemşehrilerimizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutlarım. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ile Milli Mücadele'nin meşalesi yakılmış ve yeni Türk devletinin temellerini oluşturmak için ilk adım atılmıştır. 19 Mayıs tarihi, sömürgeci devletlere karşı Türk milletinin Çanakkale'de olduğu gibi şerefli mücadelesinin ve dik duruşunun, düşmana boğun eğmeyeceğinin kararlı bir ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin başlangıcından ölümüne kadar şehrimiz Tokat'a 6 kez gelmiştir. Tokat'a ilk gelişi, 26 Haziran 1919 tarihine rastlamaktadır. 26 Haziran tarihi, sıradan bir gün değildir. Tokat halkı Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez bugün tanışmış ve vatanına kasteden düşmanlara karşı omuz omuza mücadele etmek için söz vermiştir" dedi.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Günün anlam ve önemini hakkında konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Buraya gelmemizin böyle güzel bir güne denk gelmesi bizi ayrıca memnun etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin yıl dönümünde burada olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Ülkemizin her noktasında hummalı bir çalışma var. Ülkemizin gelişmesi modern gelişmiş ülkelerin içerisinde yer alması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Programda günün anlamını belirten şiirler okunurken, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Atatürk konulu resim sergisi gezildi. Programın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolu ile Ankara'ya hareket etti.

TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi Haber
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Buse Varol Ebru Gündeş Kerimcan Durmaz
Spor Bülent Uygun Mete Kalkavan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Manisa
Şu an buradasınız: TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 20:00:27. #1.14#
title