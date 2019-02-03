Tokat Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun...

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı Avrupa şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenab-ı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.

Kaynak: DHA