TOKAT Ailesi, ileri epilepsi hastası Kardelen için yardım bekliyor

Ailesi, ileri epilepsi hastası Kardelen için yardım bekliyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ileri düzey epilepsi 'Lafora Body' hastası Kardelen Erdönmez (18) için ailesi çare arıyor.

İlçede yaşayan Aynur ve Ahmet Erdönmez çiftinin 4 çocuğundan biri olan Kardelen Erdönmez, 2013 yılında amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Kardelen'i ailesi doktora götürdü. Doktorlar Kardelen'e epilepsi tanısı koydu. Hastalığa yakalandığında lise öğrencisi olan genç kız, rahatsızlığı ilerleyince eğitimine devam edemedi. Bir süre ilaç tedavisi gören Kardelen, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde de 5 ay kaldı. Hastanede yapılan tetkikler sonrası Kardelen'in yakalandığı hastalığın epilepsinin ileri düzeyi olan 'Lafora body' adlı bir türü olduğu belirlendi. Geçen yıl hareket etme, konuşma ve yürüme yeteneklerini de kaybeden Kardelen, ailenin talebi üzerine hastaneden çıkartılarak evine gönderildi. Hastaneden konuşma, duyma ve yürüme yeteneklerini kaybetmiş halde ayrılan Kardelen, evde geçirdiği süre içerisinde yeniden konuşmaya ve duymaya başladı. Tuğla fabrikasında dönemlik işçi olarak çalışan baba Ahmet Erdönmez ve evde bakım maaşı alan anne Aynur Erdönmez kızları Kardelen'in sağlığına kavuşması için yardım istiyor.

'BİR SENE ÖMÜR BİÇTİLER'

Doktorların kendilerine hastalığın belirli bir tedavisi olmadığının söylediklerini belirten Anne Aynur Erdönmez Kardelen amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Bundan 6 sene önce. Çocuk doktoruna götürdüm. Birkaç kere bayılmıştı, geçer dedik. Çocuk doktoruna götürdüm. Doktor bana dedi ki 'Samsun'a götür Epilepsi olabilir' dedi. Oraya götürdüm Kardelen'e orada epilepsi tanısı konuldu. Ondan sonra ilaca başladık. Ondan sonra biraz daha ilerledi hastalığı. Daha sonra İstanbul'a götürdüm. İstanbul'da bir çok hastaneye götürdüm, doktorlara götürdüm. Sonra Samsun'da hastaneye yattı. 5 ay yattık hastanede. Kardelen 2 defa yoğun bakıma girdi çıktı. Doktor 'çocuğunuz için yapacak bir şey kalmadı, bu böyle yaşamak zorunda' dedi. Ben kağıt imzalayıp hastaneden çocuğumu çıkarttım. Sadece bir bakışını getirdim eve. 'Bir sene yaşar, konuşamaz, size duyamaz' dediler. Kardelen çok şükür şu anda konuşabiliyor, duyabiliyor, adım atabiliyor, ama tek başına yürüyemiyor dedi.

'KARDELEN'İM KURTULSUN'

Kızının sağlığına kavuşmasını istediğini belirten Aynur Erdönmez Kardelen'ime doktor bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, işadamlarımızdan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Eşimin işi sezonluk. Tuğla fabrikasında çalışıyor. Maddi durumum yok. İstediğim yere götüremiyorum. İstediğim doktora ulaşamıyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Değerli doktorlarımız bize yardım etsin. Kardelen'im kurtulsun. 18 yaşında bir kız çocuğu, okula giden bir çocuktu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yardım istiyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum diye konuştu.

Baba Ahmet Erdönmez ise 6 yıldır kızlarının tedavisi işin uğraştıklarını, götürmedikleri hastane kalmadığını, ancak çaresini bulamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve doktorlardan yardım beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA