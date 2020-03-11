TOKAT Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldü Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldüTOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 koyun ile bir çoban köpeği telef oldu.

Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldü TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 koyun ile bir çoban köpeği telef oldu. Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde dün Dursun Ünal'ın evinin yanındaki ahırında yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı. İhbar üzerine köye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Tamamen kullanılmaz hale gelen ahırdaki 5 koyun ile 1 çoban köpeği telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaynak: DHA Haberin Videosu: TOKAT Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldü