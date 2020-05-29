TOKAT Ağlayarak istedikleri oyuncakları, Başkan Eroğlu hediye etti
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TOKAT Ağlayarak istedikleri oyuncakları, Başkan Eroğlu hediye etti

Ağlayarak istedikleri oyuncakları, Başkan Eroğlu hediye ettiTOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kendisine sosyal medyadan ağlayarak çektiği videoyu göndererek oyuncak isteyen Haktan (7) ile Melek (5) Özden kardeşlerin isteğini yerine getirdi.

TOKAT Ağlayarak istedikleri oyuncakları, Başkan Eroğlu hediye etti
29.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:04

Ağlayarak istedikleri oyuncakları, Başkan Eroğlu hediye etti

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kendisine sosyal medyadan ağlayarak çektiği videoyu göndererek oyuncak isteyen Haktan (7) ile Melek (5) Özden kardeşlerin isteğini yerine getirdi.

Kent merkezi Kemer Mahallesinde ikamet eden Zafer ve Ayşe Özden çifti Haktan ve Melek isimli çocuklarını Tokat Belediyesi binası yanında bulunan belediye parkına getirdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, parkta bulunan çocukları aileleri ile birlikte makamında ağırlayarak ikramda bulundu. Ziyaretten sonra çocukları ile eve giden Zafer ve Ayşe Özden çifti çocukları Haktan ve Melek'in yaşlı gözlerle oyuncak isteğinde bulunduğu videoyu çekerek Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na gönderdi. Çocukların isteklerini değerlendiren Başkan Eroğlu, Kemer Mahallesi'nde ikamet eden Özden ailesini ziyaret ederek, Melek ve Haktan kardeşlere uzaktan kumandalı araba ve bebek hediye etti. Mesai sonrasında whatsapp üzerinden kendisine gelen videoyu izlediğini belirten Eroğlu, hem duygulandığını, hem de çocukların kendisini kalben yakın hissetmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Eroğlu, Küçük dünyalara sığan, büyük mutluluktur çocuk olmak. Çocuklar gülerse bütün dünya güler. Çocuklarımızın mutluluğu bizimdir. Kızımız ile oğlumuzun güzel isteklerini yerine getirdik, onlarla birlikte biz de mutlu olduk. 5 yaşındaki Melek ve 7 yaşındaki Haktan kardeşlerin mutluluğuna ortak olmak, dünyanın en güzel duygusuydu. Rabbim tüm çocuklarımıza hayırlı ve uzun ömürler versin. Havaların ısınması ile çocukları evde tutmak zorlaşıyor. Dün çocuklarımızın izin günü idi. Parklar yine çocuk cıvıltıları ile şenlendi. Onları o kadar çok özlemişiz ki, keşke imkanımız olsa da hepsiyle tek tek görüşebilseydik. İnşallah bu süreç bittikten sonra çocuklarımızla daha birçok güzelliğe imza atacağız, biraz daha sabır, az kaldı dedi.

Haktan ve Melek kardeşlerin anne ve babası ise ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Eroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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