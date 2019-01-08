Tokat Ağır Tonajlı Araçların Geçişine İzin Verilmiyor

Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle, Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidiş yönünde Geyras mevkisinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ağır tonajlı araçların ve TIR'ların geçişine izin vermedi. Diğer araçlara ise zincir takmak suretiyle izin verildi. Ağır tonajlı araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonu içerisine park ettirilirken, buradaki restoranda Tokat Valiliği tarafından bekletilen kişilere çay ve yemek ikramında bulunuldu. Samsun'dan Sivas'a gitmek üzere yola çıkan Muhammet Hacısüleymanoğlu, "Kar nedeniyle burada kaldık. Devletimizden Allah razı olsun. Burada bize çay ve çorba ikramında bulundu" dedi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, akaryakıt istasyonunun restoranında şoförleri ziyaret ederek yol durumu hakkında bilgi verdi.

Aynı güzergahta Kızıliniş mevkisinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sivas istikametine giden bir otomobil yol kenarında duran TIR'ın yanından geçmek isterken aracını kaydırarak orta refüje düşürdü. Aracını kaydıran otomobil sürücüsü Gökhan Kıratik, 'Önümüzde bir tane TIR durmuştu. Yanından geçmek isterken tekerin biri soldaydı kaydı bizi aşağı düşürdü' dedi.

Ayrıca Artova'dan Ağmusa köyüne gitmeye çalışan bazı öğrenci ve veliler yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda kalan öğrenci ve velilerin imdadına ise AFAD ekipleri yetişti. Öğrenci ve velileri AFAD ekibi araçlarıyla Artova ilçesine getirilerek, ilçede bulunan öğretmenevine yerleştirildi.

ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR İPTAL

Olumsuz hava şartları nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi merkez ve tüm ilçelerdeki Meslek Yüksek Okullarında yarın yapılacak olan sınavlar iptal edildi. İptal edilen sınavların 16 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: DHA