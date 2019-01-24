Tokat Afgan Kardeşlerden Kahramanlarına 'Teşekkür' Öpücüğü

Afgan kardeşlerden kahramanlarına 'teşekkür' öpücüğü

TOKAT'ta iki katlı evde çıkan yangında, pencereden babasının attığı iki çocuğu kurtaran yerel gazete dağıtım görevlisi Remzi Özyurt (35), Afgan aileyi ziyaret etti. Özyurt, Benim 4 çocuğum var, şimdi çocuğum 6 oldu. Bunları ben ömrüm boyunca unutmayacağım dedi. Çocuklar, kahramanlarına öperek teşekkür etti.

Dün sabah saatlerinde Alipaşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan uyruklu Muhammed Norazi'nin ailesiyle oturduğu iki katlı evin alt katında çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangına uykuda yakalanan Muhammed Norazi, yoğun dumanı fark edince uyanarak pencereleri açıp yardım istedi. Bu sırada evin önünden geçen yerel gazetede dağıtım görevlisi Remzi Özyurt imdadına yetişti. Baba Muhammed Norazi çocukları Mukaddese (7) ve Ümit Norazi'yi (5) evin ikinci katından Özyurt'a doğru sarkıttı. Gazetece dağıtıcısı Özyurt, çocukları tutarak yere indirdi. Muhammed Norazi de eşi Remziye ile birlikte kapıdan çıktı.

Yangında dumandan etkilendikleri belirlenen aile, tedavi gördükleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Muhammed Norazi ve ailesi Tokat Öğretmenevine yerleştirildi. Yangında çocukların hayatını kurtaran evli ve 4 çocuk babası Remzi Özyurt, Öğretmenevinde Muhammed Norazi ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette yangından kurtardığı Mukaddese ve Ümit Norazi'ye sarılan Özyurt duygusal anlar yaşadı. Mukaddese ve Ümit Norazi ise Özyurt'u öperek teşekkür etti.

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Çocukları sağlıklı gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Remzi Özyurt, Çocukları sağ salim gördüm. Buraya yerleştirdikleri için mutlu oldum. Sevindim bu duruma. İnsanlık görevimizi yaptık. Benim yerimde bir başkası olsa aynısını yapardı. Sonuçta içeride bir canlı var. Benim kendi çocuklarım da olabilirdi. Bunu düşünerek önce itfaiyeyi aradım. İtfaiyeyi aradıktan sonra baktım ki yangın yükseliyor. Sonra babasına işaret ettim, çocukları atmasını söyledim. Babası da çocukları attı. İlk önce birini yakaladım. Sonra karşı komşusu geldi ona verdim. Sonra büyük çocuğu attı onu da tuttum. Babası dışarısı soğuk olduğu için battaniye attı. Olaydan sonra eşim dostum aradı. Bizim tek temennimiz Allah rızası içindi. Orada bir ben bir Allah bir de bu çocuklar vardı. Orada ben bunlara yardım etmeyip gidebilirdim. Türkiye'de Suriyeliler, Iraklılar, Afganlılar, Türkmenler diye ayrımcılık yapılıyor. Ben bu ayrımcılığın yapılmasını istemiyorum. Çünkü bunların hepsini Allah yarattı. Buna böyle bakmak lazım. Yapılan işi Allah rızası için yapmak lazım. Benim 4 çocuğum vardı, şimdi çocuğum 6 oldu. Bunları ben ömrüm boyunca unutmayacağım dedi.

Çocukların babası Muhammed Norazi ise, Remzi Özyurt'ta teşekkür ederek, Remzi ağabey olmasaydı işimiz zordu. Dışarı çıktım baktım, sonra üst kata tekrar çıktım. Eşime 'çocukları at' dedim. Şu anda çok sıkıntımız var. Biz 4 ay önce buraya geldik. Çocuklarım okula gidecek ama bize kimlik verilmedi. Kimliğimiz yok. Türkçe de bilmiyoruz. İşim yok, havalar çok soğuk. Eşyalarımız da yandı, yardım istiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA