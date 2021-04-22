Tokat'a sosyal hizmetler kampüsü yapılacak
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Tokat'a sosyal hizmetler kampüsü yapılacak

Tokat'a sosyal hizmetler kampüsü yapılacak
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta Valilik ve Belediye koordinesinde sosyal hizmetler kampüsü yapılacak.

Tokat'ta Valilik ve Belediye koordinesinde sosyal hizmetler kampüsü yapılacak.

İçinde aktif yaşam merkezi, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, çocuk evleri, spor kompleksi ve cami bulunacak sosyal hizmetler kampüsünün protokolü Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda imzalandı.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı açıklamada, engelliler ve engelli ailelerinin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak, onların ruhlarına dokunabilmek için Tokat'a kazandırılacak sosyal hizmetler kampüsünün temelinin iki ay içerisinde atılacağını, 1,5 yılda da tamamlanacağını söyledi.

Her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını vurgulayan Balcı, "Onların yaşamlarını kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Devletimizin, milletimizin imkanları ile engelli ailelerimizin üzerlerinden yüklerini daha çok alacağız. Onların problemlerini, dertlerini çözmek için daha çok mücadele edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Önce insan" diyerek herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın yaşlısıyla, genciyle, engellisi ve engelsizi ile hep birlikte olduklarını anlatarak, "Birlikte beraberce yaşıyoruz, birbirimizi daha iyi anlayarak yaşamaya, mutlu olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 'Engelsiz şehir Tokat' sloganı ile her zaman engelli bireylerimizin yanında olduk. Protokolünü imzaladığımız sosyal hizmetler kampüsü şehrimize hayırlı olsun. Tokat, engelli dostu bir şehirdir. Engelli kardeşlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onların konforlu yaşamaları bizim en önemli hususlarımız arasında gelir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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