28.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:57

Tokat'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde dün akşam düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın acı haberi Tokat'ta yaşan ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda şehit düşen 33 askerden, Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın acı haberi Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye-Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) ailesine haberi Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi. Acı haberi alan şehidin annesi Raziye Akın ve köyde yaşayan abisi Recep Akın büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce öldüğü öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin köyde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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