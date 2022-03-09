Tokat'a minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Spor
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Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
KARATAŞ, ADANA (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Y. (66) idaresindeki 60 ABA 758 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Karataş köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Y. (62), H.N. (76) ve H.B. (79), ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Spor