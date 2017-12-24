Tokat'a HES eylemi

Tokat'ın Zile İlçesinde Çekerek Irmağı üzerinde yapılan HES projesini protesto eden platform üyeleri il sınırında yapılan basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı.



TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde yapılan HES projesini protesto eden platform üyeleri, il sınırında yapılan basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı.

Zile ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapım çalışmaları devam eden HES'e karşı eylem hazırlığı yapan gruba yönelik polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan ekipler kimlik kontrolü yaptı. İstanbul'dan iki otobüsle Zile'ye gelen Tokat-Yozgat Güçbirliği Platformu üyeleri il sınırında komando ve çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Eyleme katılacak olan platform üyelerine Tokat Valiliği tarafından 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı vb. türündeki tüm etkinliklerin 05 Ocak 2018 tarihine kadar yasaklandığı bildirildi. Özel bir firmaya ait HES alanına alınan karar gereği geçişlerine izin verilmeyen eylemciler il sınırında basın açıklaması yaptı. "Çekerek Irmağı özgür akacak", "HES'lere geçit vermeyeceğiz" pankartı açan Tokat-Yozgat Güçbirliği Platformu adına basın açıklaması yapan Hüseyin Çelik, Aydıncık, Çekerek ve Zile köylülerinin, HES'lere karşı vermiş olduğu mücadelenin temsilcileri olduklarını ifade ederek, "Doğaya ve topluma ait olan Çekerek Irmağının ve tüm ırmakların özgür kılıncaya dek birlikte mücadele edeceğiz. Tokatlılar ve Yozgatlılar olarak dostlarımızla birlikte öncelikle Çekerek Irmağı HES projesi iptal edilene kadar direneceğiz" dedi. Basın açıklamasının ardından halay çeken platform üyeleri otobüslere binerek İstanbul'a dönüş yaptı.

(Nİ-GF-SO-Y)