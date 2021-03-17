Tokat'a 2 yeni butik yüzme havuzu yapılıyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kente 2 yeni butik yüzme havuzu yapıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve İl Özel İdaresi öncülüğünde şehir merkezinde 2 yeni butik yüzme havuzu inşası devam ediyor.

Güneşli ve Topçubağı mahallelerinde yapımı devam eden butik yüzme havuzları inşaatında sona yaklaşılıyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın imarı ve ihyası için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tokat'ın gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Şehitler mekanı, tarihin, medeniyetin sembolü nadide bir şehir. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde Tokat'a spor konusunda önemli yatırımlar kazandırdık. Şehrimizin 8 farklı bölgesinde yeni sentetik çim saha yapımını tamamladık. Yine aynı kazanımlar içerisinde yer alan butik havuzlarında inşaatında sona yaklaşıldı. Yüzme havuzlarımızın ihaleleri temmuz ayında yapıldı ve şu anda sona yaklaştık." dedi.

Tokat'a hizmetler yapmaya devam ettiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Milyonlarca hizmetleri ve eserleri Tokat'ın her bir noktasına kazandırıyoruz. Bu başarının diğer alanlarda daha güzel çalışmalarla bütün alana yayılacağından da hiçbir şüphemiz yok. Önümüzdeki günlerde Tokat daha başka olacak. Tokat merkezimizde toplamda iki yüzme havuzu, iki tanede çok amaçlı mahalle spor salonları ve 8 yeni sentetik çim sahamızı bu vesile ile şehrimize kazandırmış olacağız. Tokat'ın imarı ve ihyası için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Projelerin gerçekleşmesinde, yatırımların ilimize gelmesi noktasında gayret gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu