TOKAT 63 yıllık efsane itfaiye aracı her an göreve hazır 63 yıllık efsane itfaiye aracı her an göreve hazırTOKAT'ın Zile ilçesinde, 63 yıllık olan itfaiye aracı halen faal olarak kullanılıyor.

63 yıllık efsane itfaiye aracı her an göreve hazır TOKAT'ın Zile ilçesinde, 63 yıllık olan itfaiye aracı halen faal olarak kullanılıyor. Türkiye'de ender bulunan Alman yapımı araç, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Zile Belediyesi itfaiyesi bünyesinde 50 yıldır hizmet veren Ford marka araç, Almanya'da 1957 yılında üretildi. Daha önce Ankara'da görev yapan araç 1970 yılında Zile Belediyesi'nce satın alındı. 50 yıldır Zile'deki yangınlara müdahale edilen araç, 6 silindirli 5 bin motoruyla aradan yıllar geçmesine rağmen orijinal özelliklerini korumaya devam ediyor. Motorunun ürettiği sıcaklıkla taşıdığı suyun kış şartlarında donmasını önleyen özel bir sisteme sahip olan itfaiye aracı, seyyar aydınlatma sistemi ile 8 ile 10 bar basınç güçlü pompasıyla dikkat çekiyor. Zile Belediyesi İtfaiye Çavuşu İbrahim Hüyük, "Aracımız tam şekilde çalışmaktadır. Gerektiğinde yangınlarda da kullanabiliyoruz. Aracımız şu an yeni itfaiye araçlarında olmayan bir özelliği ile önden radyatörden almış olduğu sıcak suyu arka pompaya devir yaparak kışın suyun donmasını engelliyor. 6 koldan su veriyor. Su basıncı 8-10 bar olabiliyor. Eski sistem üzerinde çan vardır. Sonradan siren takılmıştır ama kendi orijinal çanı vardır. Yedek far vardır. 1957 model araçta koymaları ilginç. Seyyar olarak çıkıp yerine takılmaktadır. Bu aracımızı daha önceleri kullanan arkadaşlarımız var. Zile'mizin dar sokakları var. Çok rahat bir şekilde sığıyor ve müdahale edebiliyoruz. Gerektiği her yerde kullanabiliyoruz ama ihtiyarı da fazla yormak istemiyoruz" dedi. 'ARACIMIZDAN MEMNUNUZ' 20 yıldır itfaiye personeli olarak çalışan Ahmet Albayrak, 10 yıl bu aracın şoförlüğünü yaptığını belirterek, "Aracın malzemesinden ben sorumluydum. İtfaiyenin öncü aracıydı. Diğer araçlar ağır kalıyordu. Kışın yangına gidildiğinde bunun peşine yetişemezdik. Su izinden hangi mahalleye gittiğini, hangi sokağa girdiğini peşinden takip edip buluyorduk. 6 koldan su veren bir araç. 2 kişi olmadan hortumunu tutamıyorduk. Yıkılması gereken ahşap yeri yıkabiliyorduk. Su basıncı o kadar güçlü. Halen aracımızdan memnunuz" diye konuştu. Kaynak: DHA