: Tokat 40 bin demir halka ile muhafız zırhı yapıyor

21.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:19

40 bin demir halka ile muhafız zırhı yapıyor

TOKAT'ta emekli Sami Elçin(70), 40 bin demir halka kullanarak 2,5 ayda yaptığı muhafız zırhlarını sipariş üzerine mehter takımlarına ve meraklılarına ulaştırıyor. Tanesini 15 bin liraya sattığı zırhların yapımının zahmetli ve yorucu bir iş olduğunu kaydeden Elçin, Sabrı olmayan kişinin bunu dokuması mümkün değil dedi.

Tokat'ta Sağlık İl Müdürlüğü'nden 19 yıl önce emekli olan 4 çocuk babası Sami Elçin, bilgisayar programcısı çocukları ile birlikte hobi olarak Osmanlı dönemi savaş aletleri yapmaya başladı. Oğulları Ercan(43) ve Recep Elçin'in(36) kılıç, ok ve kalkan yapmasından esinlenen Sami Elçin, demir halkalardan zırh muhafız takımı yapmaya karar verdi. Günde 10 saat çalışarak 2,5 ayda bir zırh yapan Sami Elçin, tanesini 15 bin liradan satıyor.

10 yıl önce bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Sami Elçin, Hobi olmaktan çıktı, Tokat'ı tanıtım şekline geldi. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine gönderdiğim gibi, yurt dışına, Kıbrıs'a ve Katar'a kadar gönderdim. Talep Tokat'ta yok ama yurt dışından ve diğer illerden çok geliyor. Ankara, İstanbul, Trabzon, Kütahya, Amasya, Bursa gibi illere gönderdim. En son ise Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilere öğretmeye çalıştım. Talepler genellikle mehter takımlarından geliyor. Büyük firmalar bunları alarak kendilerinin reklamı olarak kullanıyorlar. Bir eline Türk bayrağını, diğer eline Osmanlı bayrağını verip, kapıların girişlerine yerleştiriyorlar dedi.

'SABRI OLMAYANIN DOKUMASI MÜMKÜN DEĞİL

Zırh yapımının zahmetli ve yorucu bir iş olduğunu belirten Elçin, Sabrı olmayan kişinin bunu dokuması mümkün değil. Çünkü her bir zırhta 40 bin tane tel var. 40 bin teli, teker teker çekiçleyerek yapmak gerekiyor. Pense ile yaptığın zaman bunun açılma olasılığı daha fazladır. Osmanlı zırhları ile bunların arasında tek bir özellik var. Bunlarda tellerin uçları açıktır. Osmanlı'nın ki tamamen kapatılmıştır. Bunları kapatma imkanımız var . Amma kapatırsak bu zahmet 2,5 ay yerine 5 aya çıkar. Bu bir peygamber mesleğidir. Hz. Davut'un mesleğidir. Onun da mesleği demirciliktir. Onlar halkaların ağızlarını tamamen kapatmıştır. Ama biz bugün savaşa gitmeyecekleri, sadece süs olarak kullanılacağı için, ecdadımızın bu ülkeyi nasıl kazandığını göstermek için yapıyoruz. Yaptığımız zırhlar Sultan 3'ncü Mustafa'nın zırhlarının birebir replikasıdır. Ben şu anda tanesini 15 bin liraya satıyorum. Yurt dışından talep edenler var ama benim yurt dışına gönderme imkanım olmadığı için biz onlara gelin diyoruz. Almanya'dan, Türk Cumhuriyetleri'nden isteyen oldu. Katar'dan aradılar ve kendileri gelerek aldılar. Bu işi şu anda benden başka yapan yok. Ben Osmanlı'nın zamanındaki gibi, onların ördüğü şekilde yapıyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA

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