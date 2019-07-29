TOKAT 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde yerel gazete sahibi Cemalettin Bilgin (60), 30 yıldır iş yerinin önünde ve yollarda hayvanları besliyor.

Niksar ilçesinde yerel Yeşil Nisksar Gazetesinin sahibi Cemalettin Bilgin, zaman zaman araç yolculuğu yaptığı sırada istemsizce çarpıp ölümüne neden olduğu hayvanlardan etkilendi. Bilgin bu nedenle iş yerinin önünde sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Yolculuklar sırasında ise yanında götürdüğü yemleri de yol kenarlarına bırakmayı alışkanlık haline getirdi.

30 yıldır bu şekilde sahipsiz hayvanlarını beslediğini belirten Cemalettin Bilgin, "Şehirlerarası yolda giderken özellikle kuş ve güvercinler kendilerine yiyecek bulamayınca asfalta iniyor. Araç kullanırken bazen istemeyerek olsa hayvanlar eziliyor. Ben de bunu yaşamıştım, sonrasında burukluk hissettim. Daha sonra ben bu hayvanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. O günden sonra 30 yıldır yollarda giderken özellikle kışın kar yağdığında aracıma 50 kilo yiyecek alırım, ekmek alırım. Bunları yolun kıyısında tehlike oluşturmayacak yerlere bırakırım. İş yerimin önünde de özellikle kedi ve köpekler için yem ve su bırakıyorum. Kuşlar için de yüksek yerlere yem yiyebilecekleri, su içebilecekleri yerleri yaptık" dedi.

Niksar halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu söyleyen Bilgin, "Gördüğümüz kadarıyla da Türkiye genelinde de bu duyarlılık devam ediyor. Örnek olduk diyemeyiz ama katkı sağladıysak kendi açımızdan mutluyuz. Hayvanı sevemeyen, insanı sevemez düşüncesinden hareket ediyoruz. Hayvan sevgisi konusunda okullarda eğitim verilmesini isterim. Aslında bütün güzellikler, alışkanlıklar küçük yaşta başlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA