Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

- Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş Adana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi saniye saniye görüntülendi Görüntülerde, zanlının ilk etapta tabancasının tutukluk...

11.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:54

- Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

Adana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi saniye saniye görüntülendi

Görüntülerde, zanlının ilk etapta tabancasının tutukluk yaptığı daha sonra kalfanın tabancayı almaya çalıştığı ancak alamayınca vurulduğu görülüyor

ADANA - Adana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga dükkana gelen ve bir gün önce tıraş ettiği Güney T. isimli şahıs tarafından vuruldu. Aytekin Kıygan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tabanca önce tutukluk yaptı, sonra vurdu

Berberde işlenen bu cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlı Güney T.'nin berbere gelip bir süre tedirgin bir şekilde beklediği, daha sonra öldürdüğü Aytekin Kıyga'nın zanlının yanına gelip tokalaşmak için elini uzattığı sırada zanlının tabancayı çekip herkes gözü önünde tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluk yaptığı görülürken, Kıyga'nın tabancaya almaya çalıştığı zanlının ise geriye doğru çekilip tabancayı bir kaç kez ateş ederek Kıyga'yı vurduğu yer alıyor. Zanlının Kıyga'nın yere düşmesiyle birlikte berberde bulunan diğer şahıslara tabanca doğrultarak kaçtığı görülüyor.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katili yakalamak için güvenlik kamerasından görüntü alıp yüz eşleştirme çalışması yaptı. Bin fotoğraf ile eşleştirerek kimliği tespit edilerek yakalanan Güney T. alınan ifadesinde kendisini Mesut T. isimli birinin azmettirdiğini, öldürdüğü kişiyle azmettirenin arasında alacak verecek meselesi olduğunu bu nedenle vurdurduğunu söylemişti.

Polis bu ifade üzerine Mesut T.'yi de gözaltına almıştı. Mesut T. ise suçlamaları kabul etmeyip hem öleni hem de öldüreni tanımadığını söylemişti. Zanlılardan Güney T. tutuklanmış, Mesut T. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kliplerini youtube de binlerce kişi izliyordu

Bu arada, öldürüldükten sonra adli tıp kurumu morguna kaldırılan ve otopsisi yapıldıktan sora cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilen Aytekin Kıyga'nın şarkıcı olduğu öğrenildi. Kıyga'nın berber kalfalığı yanı sıra arabesk tarzı şarkı söylediği hatta çok sayıda klibi de olduğu ortaya çıktı. Kaygı'nın kliplerinin Youtube de binlerce kişi tarafından izlediği öğrenildi.

Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti Güncel
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı Dünya
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı Güncel
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' dedi
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Yılmaz Tunç Murat Kurum Fatih Sultan Hüseyin Filiz
Magazin Ozan Güven Mabel Matiz Kemal Sunal Gülben Ergen
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Uygun Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 09:55:42. #1.15#
title