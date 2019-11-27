Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp kaçtı

27.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:46

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşan bir şahıs, yaşlı adamın parasını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi 9'ncu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 68 yaşındaki Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde yeni aldığı emekli maaşını sayarken yanına bir şahıs yaklaştı. Şahıs, tokalaşma bahanesiyle yaklaştığı yaşlı adamın elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Bir süre olayın şokunu yaşayan yaşlı adam kapkaççının peşinden giderken şüpheli izini kaybettirdi.

Kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hamza Canbekler'in oğlu İhsan Cankbekler olayı anlatarak, "Babam emeklidir, emekli maaşını çekip, borçları dağıtmak için dükkanın yanında oturup aldığı paraları saydığı sırada, kameralara yansıyan bir genç önce ayakkabısının bağlarını bağladıktan sonra, babama tokalaşma bahanesiyle yaklaşıyor ve sonra babamın elindeki paraları alıp kaçıyor. Bizde polisleri çağırdık, emniyet kamera görüntülerinden eşkalini tespit ettiği kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı" dedi.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA