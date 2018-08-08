Tok: "Türkiye'nin En Büyük Gençlik Merkezine Sahibiz"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye'nin en büyük gençlik merkezine sahip olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan Tok, Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezini ziyaret etti. İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin ile birlikte sınıflarını gezen Başkan Erdoğan Tok, çocuklarla sohbet etti. Tüm sınıfları gezerek çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tok, çocuklarla masa tenisi oynadı.

Gençliği, spor yatırımlarıyla kazanıyoruz

Gençliği spora yapılan yatırımlarla kazandıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediye olarak spor kenti Samsun kimliğine artı değer katıyoruz. Genç nüfusun yoğun olduğu 327 bin insanımızın yaşadığı ilçemizde gençlere armağan ettiğimiz nitelikli onca projeyi hayata geçirdik. İlçemizde sayısız spor tesislerin açılışını yaparak spor turizminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Belediye bünyemizdeki eğitim alanındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren İlkadım Etüt Merkezimiz (İLKEM), Haydi Spora, Gelecek I·c¸in Minik Adım, Spor İçin I·lkadım, I·lkadım Sizden, Fırsatlar Bizden, Sagˆlık I·c¸in Spor, Spor I·c¸in I·lkadım isimli spor alanındaki projelerin yanı sıra semt spor merkezleri projeleri kapsamında mahallelerde yapılan 62 park ve 12 halı sahayı geleceğin güvencesi çocuklarımızın istifadesine sunduk" dedi.

13 bin öğrenciye akademik eğitim

13 bin öğrencinin eğitim aldığı Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezinde, Dini İlimler Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, Değerler Atölyesi, Dil Eğitimleri Atölyesi, Müzik Kulübü, Sosyal Bilimler Atölyesi, İnovasyon Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Bilim ve Teknoloji Kulübü, Spor Kulübü, Satranç, Kütüphane gibi akademik eğitimler veriliyor. - SAMSUN