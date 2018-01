Tok'tan Okula Halı Saha

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesine yaptırılan halı sahanın açılışı minik öğrencilerin coşkusu eşliğinde gerçekleşti.

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren İlkadım Belediyesinin, Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesine yaptırdığı halı saha açılışına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Kurtoğlu, Samsun Memur-Sen İl Temsilcisi Nejdet Güneysu, Okul Müdürü Recai Oruç, Okul Aile Birliği Başkanı Av. Hasan Tahsin Şengün, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kurtoğlu: "Her okulda İlkadım'ın izi var"

Açılış öncesi konuşma yapan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Kurtoğlu bir okul bahçesine belediye tarafından halı saha yaptırılmasının önemli ve örnek bir çalışma olduğunun altını çizerek, "İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak her gün ilçemiz sınırlarındaki 3-5 okulu ziyaret ederek incelemelerde bulunuyoruz. Bu incelemelerde gördüğümüz ortak nokta istisnasız, İlkadım'daki her okulda İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok tarafından yaptırılmış bir çalışma var. Gerek fiziki anlamda gerek öğrencilerimizin sosyal yaşamına katkı sağlayan projeler anlamında gerekse eğitim kalitesini arttıracak projeler anlamında mutlaka ve mutlaka Erdoğan Tok'un izini görüyoruz. Bu büyük destek de çalışmalarımızın arkasında her zaman İlkadım Belediyesinin olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle başta İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a ve belediye çalışanlarına öğrencilerimiz adına teşekkür eder, halı sahamızın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Tok: "Yavrularımızın sevinci her şeye değer"

Öğrencilerin sevinci ve alkışları arasında karşılanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz İlkadım Belediyesi olarak eğitimin önemini ve yüksek kalitede olması gerektiğini çok iyi biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Her zaman çocuklarımızın memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirdiğimiz projelerde, özellikle mahalle aralarına yaptığımız halı sahalar ile gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Biliyoruz ki sporla iç içe olan yavrularımız kötü alışkanlıklardan da korunmuş oluyor. Bilimsel verilere dayanarak spor ile uğraşmış gençlerin ileride suç işleme ihtimali yok denecek kadar az. Bu bilinçle eğitime spora ve evlatlarımıza her zaman desteklerimiz sürecek. Bu halı sahamızın da eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Recai Oruç ve Okul Aile Birliği Başkanı Av. Hasan Tahsin Şengün tarafından Başkan Tok'a teşekkür plaketi ve çiçek hediye edildi. Ardından açılış kurdelesi kesilirken Başkan Tok ve katılımcılar okul futbol takımı ile sahaya girdiler. İlk penaltı atışını gerçekleştiren Başkan Tok ve katılımcılar öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SAMSUN