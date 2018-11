Tok: "Hep Birlikte Daha Güçlüyüz"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetlerin tam merkezinde olan değerli hemşehrilerimizle birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Tok, Samsun'un ticaret merkezlerinden olan Mecidiye Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Yaptığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tok, "Şehrimizin önemli ticaret merkezlerinden olan Mecidiye Caddesi'nde hem esnafımız hem vatandaşlarımızla kucaklaştık. En küçük yaştaki evladımızdan kıymetli büyüklerimize kadar tüm vatandaşlarımızla sohbet edip dertleştik. Mutluluk ve huzur duyduğumuz bu gönül buluşmalarında şahsıma gösterilen ilgi ve teveccühten ötürü tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

"Sizden aldığımız güç, dev projelere dönüşüyor"

Küçükten büyüğe vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Tok, "Her anımızı ilçemiz ve şehrimiz için daha iyi neler yapabiliriz diye düşünerek ve her fırsatta vatandaşımızla istişare ederek geçiriyoruz. Bu buluşmalarla hemşehrilerimizle olan kardeşlik bağımızı güçlendiriyoruz. Yaşadığımız birliktelik dev projelere ve hizmetlere dönüşüyor. Samsun'un merkezi olan İlkadım'ı güzelleştirerek modern bir kent haline getiriyoruz. Yaptığımız her çalışmanın odağına değerli hemşehrilerimizi koyuyoruz. Daha modern daha güzel ve yaşam kalitesi yüksek bir kenti vatandaşlarımızla birlikte inşa ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN