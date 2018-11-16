Tok: "Birlikte Daha Güçlüyüz"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapan eski mahalle başkanları ile Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay ile eski mahalle başkanlarının bir araya geldiği buluşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Güçlü birliktelik mesajlarının verildiği toplantıda Başkan Erdoğan Tok, belediye olarak 4,5 yılda yapılan hizmet ve projelerden bahsetti.

"AK belediyecilik ilçeye yatırım kazandırıyor"

Birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının sağlandığı buluşmaya katılım sağlayan eski yeni mahalle başkanlarına teşekkür eden Erdoğan Tok, "AK Parti'nin insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla, AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Yaptıklarımız bizim teminatımızdır. Bizler, gönül gözleri ile gören, bizleri bilen halkımıza gereken hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz. Uyumlu çalışmanın şehre ve kente faydası vardır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren verdiğimiz diyaloglarımızda istişareler yaparak hayata geçirdik. Hizmetlerin ve projelerin hayata geçirilmesinde uyumlu, istişareli, koordineli ve istikrarlı çalışmanın önemi çok büyük. Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Bu sebepten ötürü her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile projelerimize hayat veriyoruz. Bu birliktelikle başarı ivmemizi yükseklere taşıyoruz" dedi. - SAMSUN