Toivon Tuolla Puolen Filmi
Toivon tuolla puolen filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Toivon tuolla puolen filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Aki Kaurismäki tarafından yazılıp yönetilen, başrollerinde ise Tommi Korpela, Kati Outinen ve Sakari Kuosmanen'in yer aldığı film, kumar oynanan bir restoran işletmecisi ve eski bir seyyar satıcının, Finlandiya'ya yeni gelen bir grup mülteciyle arkadaşlık etmesini konu ediniyor.
Yönetmen: Aki Kaurismäki
Senaryo: Aki Kaurismäki
Oyuncular: Dome Karukoski, Ville Virtanen, Kati Outinen, Sakari Kuosmanen, Tommi Korpela, Sherwan Haji, Niroz Haji, Tommi Eronen, Mirja Oksanen, Maria Järvenhelmi, Janne Hyytiäinen, Taneli Mäkelä, Jörn Donner, Matti Onnismaa
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Toivon tuolla puolen
Yapımcı Firma: Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Finlandiya, Almanya
Orijinal Dili: Fince, Almanca, Arapça, İsveççe
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 03.11.2017
Toivon tuolla puolen Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.