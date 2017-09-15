Toivon Tuolla Puolen Filmi

Aki Kaurismäki tarafından yazılıp yönetilen, başrollerinde ise Tommi Korpela, Kati Outinen ve Sakari Kuosmanen'in yer aldığı film, kumar oynanan bir restoran işletmecisi ve eski bir seyyar satıcının, Finlandiya'ya yeni gelen bir grup mülteciyle arkadaşlık etmesini konu ediniyor.





Yönetmen: Aki Kaurismäki

Senaryo: Aki Kaurismäki

Oyuncular: Dome Karukoski, Ville Virtanen, Kati Outinen, Sakari Kuosmanen, Tommi Korpela, Sherwan Haji, Niroz Haji, Tommi Eronen, Mirja Oksanen, Maria Järvenhelmi, Janne Hyytiäinen, Taneli Mäkelä, Jörn Donner, Matti Onnismaa

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Toivon tuolla puolen

Yapımcı Firma: Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Finlandiya, Almanya

Orijinal Dili: Fince, Almanca, Arapça, İsveççe

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 03.11.2017



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