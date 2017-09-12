Tohumluk Heceler" Sergisi Açıldı

İtalyan Sanatçı Loris Cecchini'nin "Tohumluk heceler" adlı sergisi, sanatseverlerle buluştu.



Narmanlı Apartmanı'ndaki sanat galerisinde düzenlenen serginin açılışında konuşan galeri sahibi Sevil Dolmacı, Cecchini'nin Türkiye'ye gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti .



Avrupa'da "Galleria Continua" ve New York'ta "Leila Heller Gallery" tarafından temsil edilen Loris Cecchini'nin, dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği proje ve müze sergileriyle öne çıktığını aktaran Dolmacı, şöyle devam etti:



"Farklı medyaları kullanmayı önemseyen sanatçının, yerleştirme, heykel, fotoğraf, desen gibi birçok alanda ürettiği eserleri İstanbul Elgiz Müzesi başta olmak üzere, Hong Kong, Pekin, Paris, Roma, Köln, Brüksel, New York, Washington gibi şehirlerdeki önemli kurumsal koleksiyonlarda yer alıyor. Ben, sanatçıyı burada ağırladığımız için çok heyecanlıyım. Loris, belli bir kesimde çok iyi tanınan bir sanatçı, bizler de bu sergiyle farkındalığı arttırıyoruz ve Loris'i tanımayanlara onu tanıma fırsatı sunuyoruz. Sergimizde, Loris'in çok farklı serilerinden işleri bir araya getirdik ve sanatseverlerle buluşturduk."



Dolmacı, Cecchini'nin, büyük ölçekli yerleştirmeleriyle tanınan bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Sanatçı eserlerinde mimariyi sorguluyor. Yaptığı tesisatta, mekanik olanla organik olan arasındaki bağı sorguluyor. Çünkü tohumlardan yola çıkarak ürettiği ve tohumların çoğaldıkça bitki örtüsü olarak doğayı kapladığı bir filmden yola çıkarak, mimaride mekanik bir kurgu yaratıyor ve bunu duvarlara yerleştiriyor." diye konuştu.



Sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.