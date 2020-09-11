Tohumların yenilenmesi toplantısı yapıldı Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında terörden arındırılan yerlerin normalleşmesi adına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifi koordinasyonunda Çobanbey Meclis Binasında "Tohumların Yenilenmesi" adlı toplantı yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında terörden arındırılan yerlerin normalleşmesi adına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifi koordinasyonunda Çobanbey Meclis Binasında "Tohumların Yenilenmesi" adlı toplantı yapıldı.

Toplantı paydaşları olan Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içerisinde bulunan Çobanbey, Ahtarin, Soran, Mare ve Azez İlçe Tarım Müdürleri bölgenin en temel sorunu olan buğday ve arpa tohumlarının tohumluk özelliğini kaybettiğini ve pazarlama sorunu yaşandığını söyledi.

Toplantı esnasında Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Ceyhan 99 Ekmeklik Buğday, Burgaz ve Alatay cinsi Makarnalık Buğday çeşitlerinin özellikleri ve tanıtımı yapılarak bölgeye uygun cinsler olduğu dile getirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Uzun süren savaş içerisinde mevcutta bulunan tohumların, karışık, hastalıklı, safiyeti az, çimlenme gücü ve veriminin düşük olduğunu, tohumların yenilenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifika onaylı tohumlukların kullanılmasının bölge için elzem hale geldiğini, Türkiye de üretilen sertifikalı tohumlukların dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini ve başarılı sonuçlar alındığını, Sertifikalı tohumluk kullanıldığı takdirde çimlenme gücü yüksek, verimli, hastalıklara dayanıklı, ekmeklik ve makarnalık özelliği taşıyan saf tohumların bölgenin gıda güvenliği açısından kaliteli tohum eksikliğini gidermiş olacaktır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA