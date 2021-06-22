Tohumlar Geliştiriliyor, Çiftçiye Destek Oluyor
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Tohumlar Geliştiriliyor, Çiftçiye Destek Oluyor

Tohumlar Geliştiriliyor, Çiftçiye Destek Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü yeni meyve, sebze ve arı türleri için araştırmalarına devam ediyor.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü yeni meyve, sebze ve arı türleri için araştırmalarına devam ediyor. Bugüne kadar tarla bitkilerinde 180, bahçe bitkilerinde ise 130'un üzerinde çeşit geliştirildi. İzmir'de bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde geliştirilen yerli tohumlara yenilerinin eklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Menemen'de 1963 yılında kurulan enstitü, Türkiye'nin tarım stratejilerinde önemli rol aldı. Başta tohumlu bitkileri muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyetlerine başlayan enstitü, zamanla hastalıklara dayanıklı çeşitleri çiftçilerin kullanımına sundu.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıklarını belirten Enstitü Müdürü Ali Peksüslü "Bundan 20-25 yıl önce tohumda dışa bağımlılığımız çok yüksekti. Bugün artık yerli tohumlarımızı çiftçimize ulaştırıyoruz. Genetik kaynaklarımızı da kullanarak ata tohumlarımızı muhafaza ettik. Örneğin, geliştirdiğimiz arpa çeşitlerinin verimi yüzde 30-40 artırdığını gördük. Şu anda 'Anadolu arısı' üzerinde çalışıyoruz. Bahçe bitkilerinde yeni biber çeşidini çiftçinin kullanımına sunduk. Bunun yanında domateste ve buğdayda da yeni çeşitleri çiftçimizle buluşturacağız. " ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar tarla bitkilerinde 180, bahçe bitkilerinde ise 130'un üzerinde çeşit geliştiren enstitü, bugünün şartlarında yok olma riski taşıyan tohumları tesisteki ulusal gen bankasında korunaklı özel odalarda saklıyor. izmir ege tarımsal araştırma enstitü yerli tohum

Kaynak: Habermetre

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