Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

13.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:42
Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumculuk hizmetlerinde alan kontrolleri ve denetim yetkisi devri başvurularına ilişkin şartları yeniden belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumculuk hizmetlerinde alan kontrolleri ve denetim yetkisi devri başvurularına ilişkin şartları yeniden belirledi. Yönetmelik kapsamındaki başvurular elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan, "Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 13 Ocak 2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer alan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığı", "özel kontrolör" ibaresi "özel tohumluk kontrolörü" ve "resmi kontrolör" tanımı ise "resmi tohumluk kontrolörü" şeklinde değiştirildi.

Söz konusunu yönetmelik kapsamında yetki devri başvurularında aranan belgeler de güncellendi.

Yapılan değişiklikler dahilinde, yetki devrinin gerçekleşmesi için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ücretler, ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmeti veren döner sermaye işletmesinin ilgili hesabına peşin olarak yatırılacak.

Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan belgelerden oluşan eklerle, fiziki olarak veya elektronik ortamda yapılacak. Söz konusu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli altyapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamda alınabilecek. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvuruda bulunan kuruluştan talep edilmeyecek.

Söz konusu yönetmeliğin hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 09:44:00. #1.14#
title