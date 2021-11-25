Tohum üretiminde 2023 hedefi 1,5 milyon ton

TOHUM Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, Türk tohumculuk sektörünün bugün 70'ten fazla ülkeye ihracat yaptığını söyledi. Türk tohum sektörünün dünyayla yarışır hale geldiğini açıklayan Gençer, 2023 yılı tohum üretim hedefinin 1,5 milyon ton olduğunu kaydetti.

Antalya'daki dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı 'Growtech 20'nci Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, 'Tohumu Uzmanından Dinleyin' başlıklı panel düzenlendi. Yüksel Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bağcı ile TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer, panele konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte, 70'ten fazla ülkeye tohum ihraç eden Türk tohumculuk sektörünün 30 yılda katettiği mesafeyle bazı ürün gruplarında birçok ülkeden önde olunduğuna vurgu yapıldı. Panelde konuşan TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer, Türk tohumunun tarihteki gelişimi hakkında bilgi vererek, "Gıdanın, dolayısıyla tohumun ne kadar önemli olduğunu ve tohuma sahip olanın aslında gıdaya sahip olduğunu pandemi sürecinde gördük. Türk tohum sektörü, genç bir sektör. Gelinen noktada Türk tohumculuk sektörü kısa sürede başarı hikayesi yazdı. Bugün itibarıyla 70'ten fazla ülkeye tohum ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Hibrit kelimesinin araba markalarında kullanılınca kulağa hoş geldiğini, tarımda kullanılınca insanların kötüymüş gibi algıladığını kaydeden Prof. Dr. Bağcı, "Hibrit demek birim alanından daha fazla verim almak demek. Hibriti GDO ile karıştırıyorlar. Hibrit, iki saf hattın melezlenmesiyle üretilen döldür. Mısırdan örnek verelim. Hibrit olmayan bir mısırdan dekar başı 300-500 kilo ürün alırken hibrit olan bir mısırdan dekarda bin ton ürün alırsınız. Evet, hibrit fazla su ve gübre ister ama gerekli yetiştirme tekniklerini uygularsanız birim alanda 300 kilo alacağınız yerde 1 ton alırsınız. Verim alamazsak o ürün açığını ithal etmek zorunda kalacağız. Hibrit doğaldır, GDO ile karıştırmayalım" dedi.