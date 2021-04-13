'Tohum Takas Şenliği'nde yerel tohumlar üreticilerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Tohum Takas Şenliği'nde yerel tohumlar üreticilerle buluştu

Bültenler - Haberler | Güncel
'Tohum Takas Şenliği'nde yerel tohumlar üreticilerle buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen binlerce tohum da Bursalı üreticilerle buluştu.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

Ekolojik tarımın yaygınlaşması ve tohumun korunup, gelecek kuşaklara aktarılması için bu yıl 6.sı düzenlenen Nilüfer Tohum Takas Şenliği'nde Eskişehir'in tohumları büyük ilgi gördü. Konak Kapalı Pazarı'nda gerçekleşen şenlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen 6 bin paket tohum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerle buluştu.

Nilüfer 6. Tohum Takas Şenliği'nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, etkinliğe olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek "Böylelikle, sürdürülebilir bir yaşam için büyük katkı sağlayan buluşmamız, yaygınlaşıyor, farkındalık, kentin hatta ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. Bu buluşmada, çok fazla emek, alın teri ve en önemlisi yerele, sürdürülebilir tarıma yönelik büyük sevgiyle gerçekleştirilen örnek bir iş birliği var. Aslında bugün burada, geleceğe olan borcumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş oluyoruz. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak kent bostanlarımızda ürettiğimiz 35 farklı tohumu üreticilerle takas ederek geleceğimize yatırım yapıyoruz. Ata tohumlarına sahip çıkan yerel yönetimlerle iş birliğimizi güçlendirecek, sağlıklı gıdayı yaşatacağız." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e de desteği dolayısıyla teşekkür eden Erdem, Eskişehir'in bu konudaki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Kırsal Kalkınma Projelerinin yanı sıra yerli tohum üretimine de büyük önem verdiklerini ifade eden Park ve Bahçeler yetkilileri ise "Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 5 yıl önce başladığımız tohum üretme çalışmalarımız çerçevesinde kendi seralarımız içerisine kurduğumuz Tohum Üretim Merkezimizde her yıl yüzbinlerce tohum üretiyor ve başta Eskişehir olmak üzere ülkemizin dört bir yanında üreticilerle paylaşıyoruz. Aldığımız güzel dönüşlerin yanı sıra ata tohumlarımıza sahip çıktığımız için gururluyuz. Başta şenliğe katılarak standımıza büyük ilgi gösteren yurttaşlarımız olmak üzere Nilüfer Belediyesi'ne böyle bir şenliğe bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde görüş bildirdiler.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Tohum Takas Şenliği'nde yerel tohumlar üreticilerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:14:25. #1.15#
title