Tohum sanayicilerinden "sertifikasız tohum" uyarısı Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Ahmet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş, hiçbir kontrolden geçmemiş ve tohumluk vasfı taşımayan ürünlerin çiftçilere "tohum" adı altında satıldığını belirtti.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Ahmet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş, hiçbir kontrolden geçmemiş ve tohumluk vasfı taşımayan ürünlerin çiftçilere "tohum" adı altında satıldığını belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sertifikalı tohumunun çiftçinin verim ve kalite güvencesi olduğunu, aynı zamanda gıda güvenilirliği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Başka bir ifadeyle sertifikanın, tohumun garanti belgesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş, hiçbir kontrolden geçmemiş ve tohumluk vasfı taşımayan ürünler, çiftçilerimize tohum adı altında satılıyor. Çimlenme garantisi olmayan, içerisinde başta yabancı ot tohumları olmak üzere farklı tür ve çeşit tohumlar bulunan, doğru ilaçlarla ilaçlanmadığı için hastalık ve zararlılara karşı dayanıksız, tohum denmeyecek özellikteki bu sözde tohumlar ekilmektedir. Sonuçta üretici hem verim ve hem de özellikle kalite yönünden büyük mağduriyetler yaşamakta ve bunun sonucunda da ülke ekonomisi zarara uğramaktadır."

Mağdur olan çiftçinin, yaşadığı sorunlarla ilgili hiçbir muhatap bulamadığını ileri süren Yılmaz, bu nedenle sezonda harcanan zaman, alın teri ve paranın heba olduğunu savundu.

Yılmaz, sertifikalı tohum kullanım desteklerinin, özellikle Tohumculuk Kanuna dayandırılarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA