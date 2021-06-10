Tohum sanayicileri, kuraklık kaynaklı rekolte kaybı uyarısında bulundu

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan tarımsal kuraklığın, sertifikalı tohum rekoltesinde büyük düşüşlere neden olabileceğini belirtti.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan tarımsal kuraklığın, sertifikalı tohum rekoltesinde büyük düşüşlere neden olabileceğini belirtti.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, yağışların azalması ve kış döneminde yaşanan zirai donların bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Kovid-19 salgını ve kur artışları nedeniyle tarımsal girdi maliyetlerinde artış olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bu olağanüstü dönemde yaşanan tarımsal kuraklık da gelecek üretim sezonu için büyük riskler oluşturdu. Bilgi ve teknoloji kullanılarak elde edilen, verim ve kalitenin artışında en etkin araçlardan biri olan sertifikalı tohumluk üretiminde büyük oranda düşüşler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, talebe karşı arzın azalması ve fiyatlardaki artışların, bir sonraki tarımsal üretim sezonunda temin edilecek tohumluk tedarikini de olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra hububat piyasa fiyatlarının da Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatlarının üzerinde seyrettiğini bildiren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum sözleşmeli tohumluk üretimi yaptıran tohum üreticilerimizi olumsuz etkilemekte ve tohumluk alış fiyatları sözleşme fiyatlarının çok üstünde gerçekleşmekte. Bu nedenler sonucunda tohum sanayici ve üreticileri tohumluk üretim ve temininde finansal kaynak sorunu yaşamaktadır."

Yılmaz, tohum tedarikinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önlem alınmasını istedi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tohumculuğa özel yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği önümüzdeki yıl çiftçilerimizin alım gücündeki düşüşler göz önüne alınarak artırılmalı. Dar gelirli çiftçilere bu olağandışı döneme özel doğrudan tohum desteği verilmesi konusu değerlendirilmeli. Patates ve soğan çiftçisine yapılan desteklemelerde olduğu gibi uygun fiyatlı sertifikalı tohum temini için çalışmalar yapılmalı. Çiftçilere verilen doğrudan destek ödemelerinin ve tohumluk destekleme ödemelerinin bir sonraki üretim dönemini kapsayacak şekilde üretim sezonu öncesinde yapılması gerçekleştirilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur