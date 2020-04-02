Tohum Otizm Vakfı'na anlamlı destek
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Tohum Otizm Vakfı'na anlamlı destek

TEPE Savunma ve Güvenlik tarafından yenilenen 'Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı' ile aileler, bakım sağlayıcılar, eğitmenler ve üniversite öğrencileri, otizmli çocukların eğitimi ile ilgili en güvenilir ve güncel bilgilere tek noktadan ücretsiz olarak ulaşabilecek.

02.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:56
Tohum Otizm Vakfı'na anlamlı destek

TEPE Savunma ve Güvenlik tarafından yenilenen 'Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı' ile aileler, bakım sağlayıcılar, eğitmenler ve üniversite öğrencileri, otizmli çocukların eğitimi ile ilgili en güvenilir ve güncel bilgilere tek noktadan ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Tepe Savunma ve Güvenlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de özel eğitime ihtiyacı olan otizmli çocukların ailelerinin, bakım sağlayıcılarının, öğretmenlerin, üniversite öğrencilerinin ve konuya ilgi duyan tüm bireylerin kolayca ulaşabildiği 'Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı'nı yenilediği belirtildi. Proje kapsamında, içeriği ve tasarımı tamamen yenilenen portala, www.tohumotizmportali.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilecek. Portalda, otizme ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik toplam 24 modül yer alıyor. Bu modüllerle iş süreçlerinde sosyal farkındalık anlamında topluma değer katma da amaçlanıyor. Portaldan ücretsiz olarak yararlanabilmek için tek yapılması gereken ise, portala üye olmak.

'TEK ÇARESİ ERKEN TANI'Tohum Otizm Vakfınca yapılan açıklamada ise Türkiye'de 1,4 milyon otizmli bireyin ve bu sorundan etkilenen 5,5 milyon aile ferdinin bulunduğu, bunlardan yaklaşık 434 bin 10'unun ise, 0-19 yaş arası otizmli çocuk ve gençler olduğu belirtildi. Açıklamada "Okula ve eğitime erişebilen çocukların ve gençlerin sayısı ise, sadece 42 bin 461. Otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiği, gelişim sağlanabildiği, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor" denildi.'DAHA ÇOK OTİZMLİ BİREYE ULAŞABİLECEĞİZ'Doğuştan gelen ve yaşamın ilk 3 yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin, çaresinin ve ilacının eğitim olduğunu ifade eden Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, ulaşılabilecek kaynakların ve eğitim olanaklarının oldukça kısıtlı olduğunu belirtti. Özer, 2014 yılında hazırlanarak, sundukları Tohum Otizm Eğitim Portalı'nın teknik alt yapı, donanım ve kolay kullanımlı bir ara yüze kavuştuğunu söyleyerek, "Tepe Savunma ve Güvenlik ile yaptığımız bu iş birliği ile otizmli bireylerin eğitimi konusunda kapsamlı bilgiler içeren, videolar ve görseller ile desteklenmiş, teorik bilgiler kadar pratik uygulama örneklerini de içeren eğitim portalımız sayesinde daha çok otizmli bireyin eğitime ulaşmasını sağlayabileceğiz. Otizmin farkında, otizmli bireylerin yanında olan ve bu çok önemli projede bizi destekleyen Tepe Savunma ve Güvenlik'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.'HER YERDE ÖĞRENME İMKANI OLUŞTURDUK'

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik verilen hizmetlerin çeşitliliğinin, erişilebilirliğinin, kapsayıcılığının fırsat eşitliği açısından çok önemli bir gösterge olarak değerlendirildiğini belirten Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, "Vakfın mevcut öğrenme portalını tamamen yenileyerek, otizmli çocuklarla etkileşimde bulunan tüm bireylerin zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, akıllı telefonlarından veya taşınabilir cihazlarından, internetin olduğu her yerde öğrenme imkanı sunan güzel bir kaynak oluşturduk. 'Tohum Otizm Portalı'nı kullanarak otizmli çocuklara nasıl eğitim verileceğini öğrenen anne-babaların, bakım sağlayıcıların, eğitmenlerin, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan herkesin öğrendiklerini uygulayarak, otizmli çocukların hayatında fark yaratmaları Tepe Savunma ve Güvenlik adına çok büyük bir mutluluktur" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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