Tohum desteği tarıma da çiftçiye de kazandırıyor

YATAĞAN, MUĞLA (Habermetre) - "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" Muğla'da hem bitkisel üretime hem de hayvancılığa önemli katkı sağlıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yangından zarar gören 25 mahallede yürüttüğü çalışma kapsamında üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Yüzde 100 bakanlık desteğiyle dağıtılan tohumların boş kalan tüm tarım arazilerine ekilmesi hedefleniyor. Haber : Muğla İl Enformasyon

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi sayesinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaralar daha hızlı sarılıyor.

Muğla'nın Milas, Bodrum, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde 25 mahallede yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 153 ton tohum çiftçilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yem bitkisi tohumlarının yüzde 100 devlet desteğiyle dağıtıldığını vurguladı.

Saylak, "Yangın bölgesinde etkilenen tüm üreticilerimizin yaralarını hızla sarıyoruz. Bu kapsamda üç gündür arıcılarımıza 255 ton arı yemi dağıttık. Üç ilçede yaptığımız dağıtım tüm ilçelerimizde de yapılacak. Bunun için yeni alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün burada da 153 ton yem tohumu dağıtıyoruz. Yüzde 100 Bakanlık desteğinin sağlandığı toplam maliyeti 1. 050. 000 TL olan proje kapsamında 40 ton arpa, 640 kg bakla, 21 ton buğday, 17 ton adi fiğ, 42 torba silajlık mısır, 15 ton mix karışım, 5 ton reygras, 20 ton tritikale, 10 ton yem bezelyesi ve 24 ton yulaf olmak üzere toplamda yaklaşık 153 ton tohum dağıtıyoruz. Ayrıca her mahalleye bir proje ile üreticimizi kalkındırma çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor. " dedi.

Arpa, bakla, tritikale, fiğ, silajlık mısır, yulaf gibi yem bitkilerinin bölgede, hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamaya da önemli katkısı olması bekleniyor. muğla tohum yem bitkisi destek tarım ve orman

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