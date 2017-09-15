Töhob Van'da Toplandı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) bölge toplantısı Van'da yapıldı.



Bir otelde düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon, özel halk otobüslerinin 1920'den bu yana belediyeler sorumluluğunda görev yaptığını söyledi. Orhon, "Bu hizmetin geliştirilmesi, kalite standardının sağlanması, değişik kentlerde var olan özel halk otobüsü taşımacılarının bir çatı altında toplanması, sektörün yasal tanımının yapılması amacıyla oluşturulan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 2006 yılından bugüne çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.



2015 yılından itibaren ücretsiz yolculuklarla ilgili devlet bütçesinden aylık gelir desteği sağlandığına dikkat çeken Orhon, "Elbette burada geçerli olan bugünkü rakamlar yeterli değildir. Bunların artırılması, dahası yolculuk başına bir destek verilmesi yolunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile çalışmalar ve temaslar yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.



Toplantıda konuşan Van Şoförler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Tuğrul ise, şoför esnafının dünyayı sırtında taşıdığını vurgulayarak, "Maalesef kıymetimiz bilinmiyor ve zorluklarla karşılaşıyoruz. Biz bu derdimizi ve sorunlarımızı sürekli dile getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanını taşıyan da bir şofördür, tarım işçisini taşıyan da şofördür. Bu yüzden de bunun kıymeti bilinmelidir" diye konuştu.



Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da, toplantının Van'da yapılmasının önemli olduğuna değinerek, "Bu memleket yaşanan huzursuzluklardan ve terörden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Devletin almış olduğu önlemler ile burada terör belası inşallah tamamıyla bitirilecek. Sadece devletin değil burada STK'ların destek vermesi gerekiyor. Bugün yapılan toplantının da bunun bir örneği olarak gösterebiliriz. Sabah en erken yatağından kalkan, şehri uyandıran ve şehri taşıyanlar halk otobüsleridir. Bu kesim şehrin en önemli aktörlerinden bir tanesidir. Ancak terörden en fazla etkilenen aktörlerden bir tanesi de halk otobüsleridir" şeklinde konuştu.



Van'da 104 özel halk otobüsü ve 83 belediye filosunun olduğunu söyleyen Van Özel Halk Otobüsleri Başkanı Salih İpek ise, bu araçların dışında D+ belgesi olan 400 üzerinde aracın bulunduğunu belirtti.



TÖHOB Genel Başkanı İsmail Yüksel ve Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ile Türkiye'nin birçok ilinde oda başkanları ve şoförlerin katılım sağladığı toplantı, değişik oturumlarla devam etti. - VAN