Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) bölge toplantısı Van'da yapıldı.



Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon, Hatay toplantısının ardından Van'da bir araya geldiklerini söyledi.



Özel halk otobüslerinin 1920'den bu yana belediyeler sorumluluğunda görev yaptığını söyleyen Orhon, "Bu hizmetin geliştirilmesi, kalite standardının sağlanması, değişik kentlerde var olan özel halk otobüsü taşımacılarının bir çatı altında toplanması, sektörün yasal tanımının yapılması amaçlarında oluşturulan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 2006 yılından bugüne çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.



Özel halk otobüsü sektörünün bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, temel sorunlarının TÖHOB bünyesinde toplandığını ifade eden Orhon, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda 2015'ten itibaren ücretsiz yolculuklarla ilgili devlet bütçesinden aylık gelir desteği sağlanmıştır. Elbette burada geçerli olan bugünkü rakamlar yeterli değildir. Bunların artırılması, dahası yolculuk başına bir destek verilmesi yolunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile çalışmalar ve temaslar yürütülmektedir."



Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ise toplantının Van'da yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.



Yalçın, "6 ay önce buraya gönüllü bir genel sekreter olarak geldim. Bu memleket yaşanan huzursuzluklardan ve terörden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Devletin almış olduğu önlemlerle burada terör belası inşallah tamamıyla bitirilecek. Sadece devletin değil burada STK'ların da destek vermesi gerekiyor. Bugün yapılan toplantıyı da bunun bir örneği olarak gösterebiliriz." diye konuştu.



Toplu taşıma araçlarının önemli bir sektör olduğuna değinen Yalçın, "Sabah en erken yatağından kalkan, şehri uyandıran ve şehri taşıyanlar halk otobüsleridir. Bu kesim şehrin en önemli aktörlerinden bir tanesidir. Ancak terörden en fazla etkilenen aktörlerden biri de halk otobüsleridir." ifadelerine yer verdi.



Şoför kesiminin önemli bir esnaf topluluğu olduğunu söyleyen Van Şoförler Cemiyeti Başkanı Emin Tuğrul ise "Şoför esnafı bu ülkeyi, dünyayı sırtında taşıyan bir kesimdir. Maalesef kıymetimiz bilinmiyor ve zorluklarla karşılaşıyoruz. Biz bu derdimizi ve sorunlarımızı sürekli dile getireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızı da tarım işçisini de taşıyan şofördür. Bu yüzden de bunun kıymeti bilinmelidir." diye konuştu.



Van'da 104 özel halk otobüsü ve 83 belediye filosunun olduğunu dile getiren Van Özel Halk Otobüsleri Başkanı Salih İpek de bu araçların dışında D4 belgesi olan 400 üzerinde aracın bulunduğunu hatırlattı.