"Tohma'nın Çehresi Sosyal ve Sportif Yatırımlarla Değişiyor"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Muhtar Evimiz, Semt Sahamız, alt ve üst yapı yatırımlarımızın yanı sıra sosyal yardımlaşma hizmetlerimizi ulaştırdığımız Tohma Mahallemizin çehresi hızla değişirken, mahalle sakinlerimizin taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ramazan Bayramı öncesinde mahalle ziyaretlerine ağırlık verip, muhtarlar, esnaflar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Spor Tesisleri' projesi kapsamında yapımı tamamlanan hem semt sahasını incelemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Malatya Şubesiyle ortaklaşa hazırlanan gıda ve kıyafet kolilerini teslim etmek üzere Tohma mahallesini ziyaret etti.

Mahalle sakinleri ve çocuklarla tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam iki dönüm alan üzerinde yapımı tamamlanan Semt Sahasında incelemelerde bulunduktan sonra gençlerle top oynayıp penaltı atışı yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile gençlerin halı sahada buluşmalarında renkli anlar yaşanırken, çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Sahada büyük bir keyifle top oynayan çocuklar, halı saha sözünü yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile beraberindeki heyet daha sonra Tohma mahallesini gezip esnaflar ve mahalle sakinlerinin Ramazan Bayramını tebrik ettikten sonra özel paketlerde hazırlanan gıda ve kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.

Tohma Mahalle Muhtarı Ali Kaygusuz ile mahalle sakinleri, muhtarlık evi, yol hizmetleri ve semt sahası başta olmak üzere bölgede gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Tohma'ya kazandırılan Semt Sahasının bölgeye çok güzel değerler katacağını ifade eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, geleceğin teminatı gençlere yönelik sportif, sosyal ve kültürel yatırımlara ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın hizmetlerini büyük bir beğeniyle takip ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin Tohma'ya çok güzel yatırımlar kazandırdığını ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, " Belediyemiz ile Kızılay'ın ortaklaşa düzenlediği gıda ve kıyafet yardımlarını hem adreslerine ulaştırmak hem de bölgede hayata geçen yatırımları incelemek üzere geldiğimiz Tohma'da çok güzel bir şekilde ağırlandık. Yeşilyurt Beledi yemiz buraya çok güzel ve modern bir semt sahası kazandırmış, gençlerimiz artık daha kaliteli ve güzel alanlarda spor yapabilecek ve zamanını faydalı geçirebilecek. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da son dönemlerdeki yatırımlarla çehresi değişmeye başlayan Tohma'daki hizmetlerine devam ettiklerini ifade ederken şunları söyledi; " İlçemizin bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde gelişmesi ve değişmesine çok büyük önem veriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla da bunu gözler önüne seriyoruz. Her noktası bizim için büyük değer taşıyan Yeşilyurt'umuzda 7'den 70'e herkesin sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel alanlarda yaşaması için yatırımlarımızın boyutunu son dönemlerdeki ciddi seviyede genişlettik. Tohma mahallemize de verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirdik. Yeni dönem vaatlerimizden olan 'Spor Tesisleri' projemiz kapsamında burada iki dönümlük alan üzerinde inşa ettiğimiz Tohma Semt Sahamız ile gençlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı büyük oranda tamamlanan halı sahamızın açılışını çevre düzenlemelerinden sonra gerçekleştireceğiz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu, özellikle gençlerimizin yoğun talepte bulunduğu güzel ve faydalı bir spor yatırımını Tohma'ya kazandırmaktan onur duymaktayız.Buranın açılışını daha yapmadık ancak çocuklarımız ve gençlerimiz yoğun bir ilgi gösteriyorlar, sevinçlerini ve mutluluklarını bizimle paylaşıyorlar.Yeter ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz mutlu olsun, spor yapmak istesin bizler ne gerekiyorsa yerine getirmeye hazırız.Ülkemizin geleceğine yön verecek olan gençlerimizin en güzel şartlarda spor yapmaları, kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri için yatırımlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Tohma'lı çocuklarımızda buradaki güzel şartlarda bir yandan eğlenirken diğer taraftan sportif aktivitelere katılıp, sosyal yönlerini daha da zenginleştirme fırsatına kavuşacaklar. Semt Sahası seçimlerde verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi, bunu yerine getirmekten ayrıca mutluyuz. Seçimlerde çocuklarımızın bizden en fazla istediği hizmet, halı sahaydı, bizde verdiğimiz sözü yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Buradaki güzel ve kaliteli alanlarda spor yapacak olan gençlerimiz arasından profesyonel takımlara gidecek kapasiteye sahip yeni yeteneklerinde ortaya çıkmasını sağlamış olacağız. Gelecekte buradan hem Yeşilyurt Belediyespor'umuza hem de Yeni Malatyaspor'umuza futbolcu göndereceğiz, Tohma'lı gençlerimize sonuna kadar inanıyoruz.Bu tür yatırımlarla hem spora ve sporcuya verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz hem de alt yapı ve tesisleşme ağımızı genişletmiş oluyoruz." diye konuştu.

Çocuklarla yakından ilgilenip satranç takımı ve çeşitli hediyeler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret edip Ramazan Bayramlarını tebrik ettikten sonra Kızılay ile ortaklaşa hazırlanan gıda ve kıyafet kolilerini teslim etti.

Kaynak: Bültenler