Tohma Köprüsü yıl sonunda hizmete açılacak AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tohma Köprüsü'nün bu yıl sonunda hizmete açılacağını belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tohma Köprüsü'nün bu yıl sonunda hizmete açılacağını belirtti.

Çalık, yapımı süren Tohma Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

517 metre uzunluğundaki köprü ile ilgili bilgi alan Çalık, "Malatya-Sivas kara yolunda yatırımlarımız devam ediyor ve şu anda yaklaşık 86 milyon liralık projeyle Yazıhan-Hekimhan-Kangal yol güzergahını yakınlaştıracak. Tohma Köprümüz, Allah nasip ederse bu yıl hizmete kazandırılmış olacak. 2020'nin sonu itibarıyla Tohma Köprüsü, Türkiye'de Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü olarak inşa edilmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA