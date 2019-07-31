Tohma çayındaki kirlilik ve balık ölümleri korkutuyor

SİVAS - Fırat nehrinin önemli kollarından biri olan Tohma çayındaki kirlilik ve balık ölümleri korkutuyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içerisinden doğarak Karayaka barajına dökülen ve Fırat nehrinin büyük kollarından biri olan Hohma çayı kirlilik tehdidi altında. Son günlerde çamur akar çayda balık ölümleri görülürken, çay suyu ile tarım arazilerini sulayan çiftçiler de zor günler yaşıyor. Çiftçiler çay suyunun taşıdığı kirli suyun ürünlerine zarar verdiğini ileri sürdü. Sudaki kirlenmeye çay boyu üzerinde yer alan bir termik santralin neden olduğu da ileri sürüldü. Köy sakinleri santralde yıkanan kömürlerden arta kalan kirli suyun çaya bırakıldığını iddia etti. İddialar üzerine Sivas Valiliği harekete geçti. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sivas İl Çevre ve Şehircilik müdürlüğü ekipleri incelenmek üzere çaydan ve ölen balıklardan numuneler aldı. Sonuçların çıkması beklenirken, çevre sakinlerini endişelendiren kirlilikle ilgili inceleme sürüyor.

Kirlilik öncesi çay, yüzme ve tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılabiliyordu.

Kaynak: İHA