TOHM sporcularına eğitim
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TOHM sporcularına eğitim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TOHM sporcularına eğitim

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Haftanın belirli günleri antrenman sonrasında verilen eğitimlerle sporcunun sağlığının en üst düzeyde tutulması amaçlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Diyetisyen Sevil Koçak, belirli periyotlarda düzenlediği eğitimlerle sporcuların dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için beslenme programları, diyet programları yaparak TOHM sporcularının yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımızı Olimpiyatlara hazırlarken mümkün olduğunca her şeyleriyle ilgilenmek için çaba gösteriyoruz. Sadece sporda değil sosyal, kültürel ve psikolojik olarak hazırlamaya, sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için uzman personellerimizle eğitimler vererek daha kaliteli bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. Sporcuların beslenme programları uzman kişiler tarafından hazırlanırken, performans ölçüm ve analizler sayesinde kişisel gelişimleri anbean takip ediliyor" dedi. - KAYSERİ

TOHM sporcularına eğitim
TOHM sporcularına eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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