TOHM kayakçıları yaz kampında
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TOHM kayakçıları yaz kampında

Erzurum TOHM'da spor yaşantısını sürdüren kayakçılar yaz kampıyla kondisyon depoluyor.

TOHM kayakçıları yaz kampında
21.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:31

Erzurum TOHM'da spor yaşantısını sürdüren kayakçılar yaz kampıyla kondisyon depoluyor. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, kayakçıların antrenmanlarını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) kayakçıları Koordinatör Ömer Karslı ve TOHM antrenörleri nezaretinde Atlama Kuleleri rampalarında kültür fizik ve kondisyon antrenmanları yapıyor. Oldukça verimli geçen kampta sporcular kayak sezonuna bileniyor.

Atlama Kuleleri Kampüsündeki TOHM merkezinde çalışmalarını sürdüren kayakçıları ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, sporculara ve antrenörleri moral verdi. Maske mesafe kurallarına riayet eden kayakçılar, Taşkesenligil'e maddi manevi destekleri için teşekkür etti. Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile TOHM Müdürü Murat Tanas'ın da katıldığı ziyarette İl Müdürü Taşkesenligil, sporculara ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.

TOMK Kayak Koordinatörü Ömer Karslı ise yaptığı açıklamada "Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil, Tessisler Şube Müdürümüz Köksal Kaçmaz ve TOHM Müdürümüz Murat Tanas'a antrenmanımızı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim için iyi bir moral oldu" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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