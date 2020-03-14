TOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman: "Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde... Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyo Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Karaman, "İnsanlarımızı tedirgin etmeye gerek yok. Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde enfeksiyon korkutucu değil ama elbette tehlikeli." dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyo Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Karaman, "İnsanlarımızı tedirgin etmeye gerek yok. Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde enfeksiyon korkutucu değil ama elbette tehlikeli." dedi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma alanının mikrobiyal teknoloji ve temel mikrobiyoloji olduğunu söyledi.

Koronavirüsün dünyada ilk defa 1965 yılında ortaya çıktığını bildiren Karaman, "Koronavirüsün insanlarla ilgili 21 farklı türünün olduğu tespit edilmiş. Virüslerin kimyasal tedavileri yok. Bakterilere ve mantarlara karşı kullandığımız antibiyotik antifungal gibi kimyasal madde yok. Virüs ile mücadelenin bir tek yolu var, o da aşı tekniği ile bu işin üstesinden gelinebilir." diye konuştu.

Hızlı yayılım göstermesi nedeniyle virüsün ciddi mutasyon geçirdiğini düşündüğünü dile getiren Karaman, şöyle devam etti:

"Bu virüsün bu kadar hızlı yayılması, bugüne kadar görülmüş bir vaka değil. Bu nedenle temizliğe dikkat edilmesi önem taşıyor. Kirli iken gözümüze, ağzımıza, kulağımıza, burnumuza asla elimizi ulaştırmamamız gerekir. Ellerin temizliği ve hijyeni oldukça kıymetli. Ellerin günde 4-5 defa yıkanmasında ciddi fayda var. Özellikle kronik hastalığı bulunan, bağışıklık sisteminde problemi olan ve yaşlı insanlarda koranavirüsün etkisinin fazla olduğu bilim insanları tarafından tespit edilmiş."

Karaman, bir virüsün enfeksiyon süresinin 6 ila 7 gün olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mutasyona uğramamış olsaydı, 6-7 günde bu enfeksiyon bitiyordu. Her gribal enfeksiyonun arka planında yüzde 71 bu virüsten var ama bu kadar ölümcül olmamıştı. Bugünkü virüsün mutasyona uğramış olması, durumu ölümcül noktaya getirdi ama insanlarımızı tedirgin etmeye gerek yok. Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde enfeksiyon korkutucu değil ama elbette tehlikeli. Sağlık Bakanlığınca yapılan karantina uygulamaları, hastalığın yayılmasını önledi. Bu da yeni hastaların oluşmasına sebep olmayacak."

Kaynak: AA