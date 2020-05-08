TOGÜ Devlet Konservatuvarından "Evde Kal" klibi - TOKAT
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TOGÜ Devlet Konservatuvarından "Evde Kal" klibi - TOKAT

08.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:46

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Devlet Konservatuvarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları uyarmak için "Evde Kal" temalı klip hazırladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Devlet Konservatuvarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları uyarmak için "Evde Kal" temalı klip hazırladı.

Konservatuvarda eğitim gören öğrencilerin evlerinde kaldıkları bu süreçte çektikleri videolarla hazırlanan klip, video üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Serkan Umuzdaş, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün Türkiye'de de günlük hayattaki aktiviteleri kısıtladığını belirtti.

Öğrencilerin hem motivasyonlarını hem de kurumla bağlantılarını güçlendirmek adına onlardan videolar istediklerini anlatan Umuzdaş, "Gerekli ses altyapısını oluşturduktan sonra devlet konservatuvarımız tarafından 'Katibim' parçasına klip düzenlendi. Öğrenciler ve bizler açısından güzel bir hatıra olduğuna inandığımız bu çalışmamızın ana fikri, bu süreçte evde kalmamız ve yapacağımız her ne ise evde kalarak gerçekleştirmemizdi. Öğrencilerimize destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TOGÜ Devlet Konservatuvarından 'Evde Kal' klibi - TOKAT

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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