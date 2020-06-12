TOGÜ'de sürekli işçi alımı kura çekilişi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TOGÜ'de sürekli işçi alımı kura çekilişi yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirildi.

TOGÜ'de sürekli işçi alımı kura çekilişi yapıldı
12.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:20

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan kura çekilişine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, rektör yardımcıları, genel sekreter ve daire başkanları katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yaklaşık 610 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük hastanesi olduğunu belirterek, "Verdiği hizmet ile personel sayısını kıyasladığımızda ciddi miktarda personel ihtiyacımız söz konusudur. Bütün personelimizle yüksek kalitedeki 3. derece sağlık hizmetini tüm halkımıza sunmaya çalıştık. Kovid-19 salgını ülkemizde görüldüğü günden itibaren özellikle üniversite hastaneleri yüksek reaksiyon göstermek suretiyle hastalığın öğrenilmesi, onunla ilgili çalışmalar yapılması, yüksek düzeyde sağ kalım sağlamak üzere çok büyük hizmetler verdi." dedi.

Sürekli işçilerin kuralarını çektiklerini dile getiren Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, üniversite hastanelerimize sağlık personeli istihdamı konusunda destek verdi. Verilen kadrolar sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 100 kadro almak istiyorken, bize tahsis edilen kadro sayısı 306. Dolayısıyla hayallerimizin ötesinde bir kadro sağlamak suretiyle yüksek kalitede sağlık hizmeti vermemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tokat 5. Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin tüm süreci, kesintisiz olarak üniversitenin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Bilim Kurulu Üyesi, 'Sıcaklar virüsü engellemiyor' deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
'Kızım mağdurken zanlı oldu' dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
"Kızım mağdurken zanlı oldu" dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Hande Erçel Yasmin Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: TOGÜ'de sürekli işçi alımı kura çekilişi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:20:17. #1.15#
title