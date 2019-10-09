TOGÜ'de "Erken Çocuklukta Kitap Okuma" konferansı

09.10.2019 15:34

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi'nce "Erken Çocuklukta Kitap Okumanın Önemi ve Alışkanlık Kazandırma Yöntemleri" konulu konferans düzenlendi.

TOGÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılan konferansa konuşmacı olarak katılan yazar Sara Şahinkanat, çocuklarda kitap okumanın önemini anlattı.

Kitap okumanın çocuklarda eleştirel düşünme ve problem çözme konusunda daha çok pratik kazanmalarını sağladığını vurgulayan Şahinkanat, şöyle devam etti:

"Çocukların hayatın farklı katmanları arasında işbirliği becerisini geliştirme, zihinsel çeviklik ve esneklik, inisiyatif alma, girişimcilik, sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye ulaşma ve işleme becerisi, meraklanma ve hayal kurma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Çocuk kitabı okumak, dil ve bilişsel gelişim, psikolojik gelişim, sosyal gelişim, yaratıcılık, hayal kurma, bilgiye, doğaya merak uyandırma, sanatsal kazanımlar, kitapla ve okuyanla duygusal bağ kurma, değerli anılar oluşturma, aşırı teknoloji ve ekran kullanımından korunma özelliklerini geliştirir."

Velilere tavsiyelerde bulunan Şahinkanat, şunları kaydetti:

"Çocuklara kitap okumayı tavsiye etmeden önce mutlaka kitapları kendiniz okuyun ve kitap hakkında bilgi sahibi olun. Kitap okumak keyifli olmalı, okurken drama yeteneğinizi mutlaka geliştirmelisiniz. Mimiklerinizi kullanmalısınız, Eğlenceli, ilgi ve merak uyandıran kitaplarla okumaya başlayın, yaş seviyesine uygun kitaplar tercih edin. Alıştıkça çeşitlilik artsın araştırmaya zaman ayırın. Çocuklarınızın kitap okuma alanlarını çok geniş alanlar olarak seçmeyin. Çocuklar genelde küçük ve dar alanlarda kalmaktan hoşlanırlar."

Konferansı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Kaynak: AA