TOGÜ'de çevrim içi söyleşi
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TOGÜ'de çevrim içi söyleşi

12.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:50
TOGÜ'de çevrim içi söyleşi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Tarım Öğretiminin 175. Yılında Pandeminin Tarım Eğitimine Etkileri" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Tarım Öğretiminin 175. Yılında Pandeminin Tarım Eğitimine Etkileri" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Online olarak gerçekleşen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Dr. Öğretim Üyesi Yasin Bedrettin Karan, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Sürur Kır katıldı. Söyleşi üniversitenin sosyal medya sayfalarından canlı olarak yayınlandı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yaptığı konuşmada, tarım eğitiminin 175. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Salgın sebebiyle yüz yüze yapamadıkları etkinliği çevrim içi yaptıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ziraat Fakültemiz üniversitemizin en eski fakültesidir. Üniversitemizden daha önce kurulmuş bir fakültemizdir. Ziraat Fakültemizde 80 civarında, alanında uzman hocamız bulunmaktadır. Mevcut bölümlerimiz yüzde 100 doluluk oranına sahip. Bu durumdan oldukça mutluyum. Önümüzdeki yıllarda doluluk oranlarımız artarak devam edecek. Ziraat Fakültesinde ciddi miktarda uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Ziraat olmazsa olmaz alanlardan bir tanesidir. İnsanoğlu var olduğu sürece, beslenme temel gereksinimdir. Bu nedenle Ziraat Fakültesi ilelebet var olacaktır. İnsanlara katkısı artarak devam edecektir. Özellikle Afrika ülkelerinden üniversitemize gelen öğrenciler arasında fakültemize yoğun bir katılım söz konusudur. Bu yıl su ürünleri mühendisliği bölümünü aktif hale getirmek üzere çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl öğrenci talebinde bulunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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