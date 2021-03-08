TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı
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TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı

08.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:48
TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi aşılı asma fidanı üretimine başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi aşılı asma fidanı üretimine başladı.

Ziraat Fakültesinde 11 yıldır devam eden aşılı asma fidanı üretimin, Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekiple yapılıyor.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 50 bin adet tüplü aşılı asma fidanının haziran ortalarında bölge üreticisiyle buluşturulması hedefleniyor.

Aşılı Asma Fidanı Üretim Ünitesinde ağırlıklı olarak narince çeşidi dışında yöresel Boduroğlu, Kokulu Çavuş ve ihracata yönelik Michel Palieri, Trakya İlkeren ve Mevlana çeşitlerine ait fidanlar üretiliyor. Ayrıca Çorum ve Amasya gibi illerden üreticilerin talep ettikleri yöresel çeşitlerden fidanlar da üretiliyor.

Günlük 10 bin aşı kapasiteli ünitede fidan üretiminin yanı sıra fidancılık eğitimi de veriliyor. Bu kapsamda, bu yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden gelen lisansüstü öğrencilere uygulamalı eğitim alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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