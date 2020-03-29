Togo ve Mali'de Kovid-19'dan ilk ölümler
Afrika ülkeleri Togo ve Mali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Afrika ülkeleri Togo ve Mali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Togo hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede görülen toplam vaka sayısının 25 olduğu belirtildi.
Vakalardan birinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle astım hastası bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 400 kişinin izlendiği aktarıldı.
Mali'de Kovid-19'dan ilk ölüm
Mali Sağlık Bakanı Michel Sidibe, ülkede şu ana kadar 18 Kovid-19 vakası görüldüğünü açıkladı.
Vakalardan 14'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu, 4'ünün ise temas yoluyla virüsü kaptığını belirten Sidibe Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
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Kaynak: AA