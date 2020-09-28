Togo'nun ilk kadın Başbakanı Victoire Dogbe Tomegah oldu
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Togo'nun ilk kadın Başbakanı Victoire Dogbe Tomegah oldu

28.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:44
Togo'nun ilk kadın Başbakanı Victoire Dogbe Tomegah oldu

Togo'da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Victoire Dogbe Tomegah, Başbakan olarak görevlendirildi.

Togo'da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Victoire Dogbe Tomegah, Başbakan olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin istifa eden Başbakan Komi Selom Klassou'nun yerine Victoire Dogbe Tomegah'ı atadığı bildirildi.

Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Tomegah'ın birkaç gün içinde kabinesini açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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