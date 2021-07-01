Togo Kovid-19 aşısı olanlara aşı pasaportu verecek
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Togo Kovid-19 aşısı olanlara aşı pasaportu verecek

Togo Kovid-19 aşısı olanlara aşı pasaportu verecek
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Togo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayanlara karekodlu aşı pasaportu verecek.

Togo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayanlara karekodlu aşı pasaportu verecek.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşılarını tamamlayanların ücretsiz şekilde karekodlu aşı pasaportu alabileceği duyuruldu.

Elektronik bir belge olan aşı pasaportu, "https://vaccin.covid19.gouv.tg/certificat" adresindeki formu doldurduktan sonra indirilebilecek.

AstraZeneca ve Sinovac aşılarının kullanıldığı Togo'da aşılama kampanyası 10 Mart'ta başlamıştı. Yaklaşık 8 milyonluk ülkede şimdiye kadar 130 bin kişi aşı oldu.

Togo'da salgının başından bu yana 13 bin 881 kişi hastalığa yakalandı, bunlardan 13 bin 506'sı iyileşti, 129 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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